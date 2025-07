Ações fecham em baixa leve, com investidores em busca de clareza sobre tarifas

Por Sinéad Carew e Pranav Kashyap

(Reuters) - O índice S&P 500 encerrou em baixa leve em uma sessão volátil nesta terça-feira, com investidores em busca de clareza na política comercial dos Estados Unidos, depois que as últimas ameaças tarifárias do presidente norte-americano, Donald Trump, diminuíram esperanças de negociações com alguns parceiros comerciais.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 registrou variação negativa de 0,07%, para 6.225,48 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq registrou variação positiva de 0,02%, para 20.415,67 pontos. O Dow Jones caiu 0,38%, para 44.239,56 pontos.