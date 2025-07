África do Sul diz que tarifa de 30% de Trump é baseada em visão comercial imprecisa

JOHANESBURGO (Reuters) - O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, rebateu a imposição de uma tarifa de 30% pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a partir do próximo mês, dizendo que ela se baseia em uma visão imprecisa do comércio entre os dois países e que as negociações com os EUA continuarão.

Trump intensificou a guerra comercial iniciada em abril, informando a 14 países, incluindo a África do Sul, na segunda-feira que eles enfrentarão tarifas "recíprocas" mais altas a partir de 1º de agosto.

A África do Sul vem tentando negociar um pacto comercial com os EUA desde maio, mas ainda não chegou a um acordo sobre os termos.