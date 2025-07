Ataque cibernético envolveu acesso a senha de empresa e sistema do BC está integro, diz Galípolo

As investigações da polícia de São Paulo apontam que um funcionário da C&M Software teria facilitado a ação criminosa, ocorrida no dia 30 de junho, permitindo que fossem feitas transferências eletrônicas "por demais indivíduos", em grande volume. Uma das empresas atingidas foi a BMP Instituição de Pagamento S/A, resultando em prejuízo no valor de aproximadamente R$541 milhões, conforme a polícia.

(Por Bernardo Caram)