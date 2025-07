Canais de transmissão da política monetária no Brasil são menos fluidos do que em outros países, diz Galípolo

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta terça-feira que a fluidez dos canais de transmissão da política monetária no Brasil não está funcionando tão bem como em outros países, o que não é desejável, ressaltando que não há uma "bala de prata" para lidar com diferentes distorções na economia que estariam por trás desse problema.

Em fala durante almoço com parlamentares da Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo, Galípolo afirmou que a economia tem subsídios cruzados que talvez não façam muito sentido. Ele também destacou o fato de algumas empresas conseguirem emitir dívida a um custo inferior ao pago pelo Tesouro Nacional e citou ainda o fato de os juros do rotativo do cartão de crédito terem pouca sensibilidade à taxa Selic.

(Reportagem de Bernardo Caram)