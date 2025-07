China alerta Trump sobre tarifas e ameaça retaliação a acordos relacionados a cadeia de oferta

PEQUIM (Reuters) - A China alertou os Estados Unidos nesta terça-feira contra reacender a tensão comercial restaurando as tarifas sobre seus produtos no próximo mês, e ameaçou retaliar países que fecharem acordos com os EUA para tirar a China das cadeias de oferta.

Washington e Pequim concordaram com uma estrutura comercial em junho que restaurou uma trégua frágil mas, sem detalhes, operadores e investidores aguardam para ver se ela vai desmoronar ou se tornar mais duradoura.

Na segunda-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, começou a notificar parceiros comerciais sobre tarifas mais altas a partir de 1 de agosto, depois de ter adiado algumas taxas para que acordos pudessem ser fechados.