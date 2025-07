Dólar recua após Trump estender prazo para negociações comerciais

Uma fonte familiarizada com o assunto ainda disse à Reuters na segunda que qualquer tarifa contra membros do Brics não seria aplicada imediatamente, mas que os EUA farão isso se os países individualmente adotarem as chamadas ações políticas "antiamericanas".

"Pela reação dos mercados, eu interpreto que os investidores estão céticos quanto à possibilidade de realmente haver um aumento das tarifas de importação, ou pelo menos nessa magnitude, e que Trump deve estar blefando", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

"Trump estaria utilizando o tema das tarifas como um instrumento de negociação para pressionar outros países a fazerem acordos comerciais, mas que, no fundo, não teria a intenção de manter essas tarifas por muito mais tempo", completou.

Por outro lado, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,23%, a 97,575.

Na cena doméstica, o mercado nacional estará focado neste pregão em falas de autoridades. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concede entrevista ao vivo para o Canal Metrópoles, às 10h.

Já o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participará de almoço com parlamentares da Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo (FPE) e associados do Instituto Unidos Brasil (IUB)​, em Brasília, às 12h.