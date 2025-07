EUA podem arrecadar US$300 bilhões em tarifas em 2025, diz secretário do Tesouro

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta terça-feira que o país recebeu cerca de US$100 bilhões em receitas tarifárias até agora neste ano, valor que pode chegar a US$300 bilhões até o final de 2025, à medida que as arrecadações da campanha comercial do presidente Donald Trump aumentam.

Bessent, falando em uma reunião de gabinete da Casa Branca, disse que as principais arrecadações com as novas tarifas de Trump só começaram no segundo trimestre, quando o presidente implementou uma taxa quase universal de 10% sobre as importações dos EUA e elevou as tarifas sobre aço, alumínio e automóveis.

"Então podemos esperar que isso possa chegar a bem mais de US$300 bilhões até o final do ano", disse Bessent.