EUA produzirão menos petróleo do que o esperado em 2025 devido à queda de preços, diz AIE

Embora ainda seja um recorde, a previsão mais baixa para 2025 ocorre porque os produtores dos EUA tiveram que lidar com as tarifas do presidente Donald Trump, que provocaram incerteza econômica, aumento das cotas de fornecimento da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados e conflito entre o Irã e Israel.

Os EUA produziram 13,21 milhões de bpd em 2024. Antes de Trump assumir o cargo em janeiro, ele fez campanha com a promessa de aumentar a produção doméstica de energia e, no mês passado, pediu ao seu governo que "drill, baby, drill" após os ataques dos EUA às instalações nucleares do Irã, o que gerou temores de que os preços da energia pudessem aumentar.

A AIE elevou sua previsão de preços futuros do petróleo Brent de US$65,97 para uma média de US$68,89 por barril este ano. Espera-se que os preços do Brent atinjam uma média de US$58,48 por barril em 2026.

"O aumento na previsão é impulsionado em grande parte por preços mais altos no curto prazo devido a um prêmio de risco geopolítico mais significativo do conflito (sobre o programa nuclear do Irã)", disse a AIE. Ainda assim, a agência espera um aumento nos estoques globais de petróleo que pressionará os preços.

Os futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) terão uma média de US$65,22 por barril em 2025, segundo a previsão da AIE, acima da previsão anterior de US$62,33 por barril. Os preços do WTI terão uma média de US$54,82 por barril em 2026, segundo a AIE.

A demanda de petróleo dos EUA em 2025 aumentará para 20,4 milhões de bpd, de 20,3 milhões de bpd em 2024, informou a AIE. Espera-se que a demanda se mantenha estável no próximo ano.