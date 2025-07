Futuros do S&P 500 e do Nasdaq sobem com negociações comerciais em foco

(Reuters) - Os futuros dos índices S&P 500 e Nasdaq subiam nesta terça-feira, com os investidores olhando para além da mais recente ofensiva tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e esperando que novas negociações com os principais parceiros evitem uma guerra comercial total.

O futuro do S&P 500 subia 0,1%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,24%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,07%.

Os três principais índices de Wall Street recuaram na segunda-feira, depois que Trump enviou cartas a 14 países - incluindo o Japão e a Coreia do Sul - ameaçando novas tarifas pesadas sobre as exportações para os EUA, além de adiar a implementação das taxas para 1º de agosto.