Galípolo diz que BC busca utilizar poupança em novo modelo de financiamento imobiliário

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta terça-feira que a autarquia está trabalhando na busca de uma transição para um novo modelo de financiamento imobiliário e que a ideia é utilizar a poupança para financiá-lo.

"Não vai ser do dia para a noite, vai ser um processo longo. A poupança está aí há muitos anos, mas (um modelo) que justamente utiliza a poupança para auxiliar, financiar essa transição para um modelo novo que vai poder nos tornar mais parecido com os nossos pares", disse Galípolo em evento da Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo e associados do Instituto Unidos Brasil, em Brasília.

(Por Victor Borges)