Ibovespa fecha em queda com WEG entre pressões; Petrobras sobe

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com um declínio modesto nesta terça-feira, com Petrobras atenuando a pressão negativa de papéis como WEG e BTG Pactual, enquanto agentes financeiros continuaram acompanhando o noticiário envolvendo as tarifas comerciais norte-americanas.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,33%, a 139.029,65 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 138.770,19 pontos na mínima e 139.590,92 pontos na máxima do dia. O volume financeiro somava R$16,45 bilhões antes dos ajustes finais.