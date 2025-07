Ibovespa oscila pouco com discussões comerciais ainda no radar

- PETROBRAS PN subia 1,15%, em dia de oscilações modestas dos preços do petróleo no exterior, mas bastante positivo para o setor na bolsa paulista, com BRAVA ENERGIA ON avançando 2,43%, PRIO ON valorizando-se 1,27% e PETRORECONCAVO ON ganhando 0,97%.

- SABESP ON recuava 1,92%, no segundo pregão seguido de queda, após ter fechado com declínio de 1,8% na véspera.

- VALE ON mostrava acréscimo de 0,37%, apoiada pelo fechamento positivo dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 0,14%, a 733 iuanes (US$102,21) a tonelada.

- CPFL ENERGIA ON perdia 1,63%, em sessão mais negativa no setor e tendo como pano de fundo relatório de analistas do Goldman Sachs começando a cobertura da ação com recomendação neutra e preço-alvo de R$41. Também na ponta negativa, ENGIE BRASIL ON cedia 1,18%.

- BTG PACTUAL UNIT caía 0,83%, pior desempenho entre os bancos do Ibovespa. BRADESCO PN mostrava estabilidade, enquanto BANCO DO BRASIL ON avançava 0,59%, SANTANDER BRASIL UNIT subia 0,31% e ITAÚ UNIBANCO PN tinha variação positiva de 0,08%.

- AZZAS 2154 ON recuava 1,09%, após o IBGE mostrar queda de 0,2% nas vendas em maio ante abril, contra previsão de economistas de alta de 0,2%. O Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) também mostrou declínio real no faturamento do setor em junho. LOJAS RENNER ON cedia 0,57%.