Índice da Cielo mostra queda no faturamento real do varejo em junho

(Reuters) - O faturamento no varejo brasileiro encolheu 2,5% em junho ante o mesmo período do ano passado, descontada a inflação, após dois meses de alta, conforme o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) divulgado nesta terça-feira, calculado pela empresa de meios de pagamento controlada por Banco do Brasil e Bradesco.

Nos macrossetores, o de serviços caiu 4%, influenciado pelo recuo de Alimentação -- Bares e Restaurantes; Bens Duráveis e Semiduráveis teve declínio de 3,5%, afetado por Materiais para Construção e Móveis, Eletro e Depto; e Bens Não Duráveis recuou 1,6%, pressionado por Supermercados e Hipermercados.

De acordo com o vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, Carlos Alves, a retração reflete um consumidor que está mais cauteloso quando vai às compras.