Índices acionários de China e Hong Kong sobem com esforços de Pequim para conter guerra de preços

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong subiram nesta terça-feira, acompanhando os ganhos mais amplos na Ásia, uma vez que os investidores não se preocuparam com as mudanças nos planos tarifários dos Estados Unidos e receberam bem as novas medidas de Pequim para conter as guerras de preços.

O índice CSI300 fechou em alta de 0,84%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, ganhou 0,7%. O índice de referência de Hong Kong, Hang Seng, subiu 1,09%.

A reação do mercado asiático foi bastante silenciosa depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, começou a dizer aos parceiros que tarifas mais altas serão implementadas em 1º de agosto, marcando uma nova fase na guerra comercial que ele lançou no início deste ano.