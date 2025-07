Itaú BBA vê Ibovespa em 155 mil pontos no final de 2025

(Reuters) - O Itaú BBA elevou sua previsão para o Ibovespa para 155 mil pontos no final de 2025, de 145 mil pontos antes, conforme relatório enviado a clientes no final da segunda-feira, atualizando também sua carteira recomendada de ações brasileiras.

"Nós acreditamos que o cenário pode continuar favorável para ações, à medida que o mercado começa a precificar um ciclo de afrouxamento monetário, ao mesmo tempo em que monitora possíveis mudanças no ciclo macroeconômico", afirmou a equipe chefiada por Daniel Gewehr.

O prognóstico do Itaú BBA representa um potencial de alta de cerca de 11% em relação ao fechamento da véspera do Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, que já acumula em 2025 uma valorização de quase 16%.