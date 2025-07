Japão e Coreia do Sul buscam amenizar o impacto das tarifas antes do prazo final de agosto

No entanto, com o adiamento da data de início para 1º de agosto, esses países estão se concentrando na nova janela de três semanas para pressionar por uma solução.

O Japão quer concessões para sua grande indústria automobilística, disse o principal negociador comercial, Ryosei Akazawa, nesta terça-feira.

Akazawa disse que teve um telefonema de 40 minutos com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, na qual os dois concordaram em continuar ativamente as negociações. No entanto, ele disse que não sacrificará o setor agrícola do Japão - um poderoso lobby político no país - em prol de um acordo antecipado.

A Coreia do Sul disse que planeja intensificar as negociações comerciais nas próximas semanas "para chegar a um resultado mutuamente benéfico".

Questionado se o último prazo é firme, Trump respondeu na segunda-feira: "Eu diria que é firme, mas não 100% firme. Se eles ligarem e disserem que gostariam de fazer algo de uma maneira diferente, estaremos abertos a isso"

UNIÃO EUROPEIA BUSCA ACORDO