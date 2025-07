Justiça nega pedido do MPF para suspender simulado da Petrobras na Foz do Amazonas

BRASÍLIA/RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Justiça Federal indeferiu pedido do Ministério Público Federal (MPF) que visava a suspensão da permissão para que a Petrobras realize um amplo simulado de emergência na Bacia da Foz do Rio Amazonas, como parte do processo de licenciamento para a petroleira perfurar a região.

A Petrobras considera o simulado o último passo antes que o órgão ambiental Ibama decida se a Petrobras pode seguir com a realização de um poço exploratório em águas ultraprofundas da bacia, ao norte do litoral do Amapá.

Na decisão vista pela Reuters, o juiz federal substituto Athos Alexandre Attiê explicou que o indeferimento ocorre pois não estão presentes, neste momento processual, "requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo".