Medidas do governo combatem privilégios e caso do IOF não é diferente, diz Haddad

"Eu tenho que defender a constitucionalidade do ato do presidente da República. E eu, como advogado, te digo com todas as letras, não existe nenhum vício de constitucionalidade na decisão tomada pelo presidente da República, zero."

Na última semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes suspendeu liminarmente os efeitos dos decretos presidenciais que elevaram as alíquotas do IOF, bem como a decisão do Congresso que sustou os efeitos da medida, marcando uma audiência de conciliação entre as partes para o dia 15 de julho.

O decreto presidencial aumentava o imposto sobre uma série de operações de crédito, câmbio e previdência e chegou a ser parcialmente revertido, mas o Congresso derrubou a medida mesmo após os recuos parciais.

Na entrevista, o ministro voltou a argumentar que a medida tem finalidade regulatória, embora tenha acrescentado que o governo busca resultados fiscais robustos para que a economia continue crescendo.

Ele disse que o governo está aberto para negociar com o Legislativo e ressaltou que não pode antecipar se será necessário adotar novas medidas alternativas ou ampliar contenções de gastos de ministérios na nova rodada de avaliação fiscal, prevista para o dia 22, já que há possibilidade de acordo no STF antes dessa data.

O ministro ainda afirmou que a agenda econômica do governo andou pouco no Congresso, destacando que há "uma dúzia de bons projetos" para votação no Legislativo.