Medidas do governo da Alemanha têm reforçado confiança, diz ministro das Finanças

Por Maria Martinez e Ludwig Burger

BERLIM (Reuters) - O ministro das Finanças da Alemanha, Lars Klingbeil, disse nesta terça-feira que as medidas econômicas e fiscais tomadas pelo governo do chanceler Friedrich Merz já tiveram um impacto positivo sobre o ambiente econômico do país.

"Estamos vendo que a confiança econômica está melhorando e estamos vendo que a Alemanha está novamente se tornando um lugar mais atraente para se investir", disse ele em um discurso na câmara baixa do Parlamento.