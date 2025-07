Minério de ferro se recupera apesar de cautela após ameaça de Trump sobre tarifas

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro se recuperaram nesta terça-feira, apoiados pela demanda resiliente de curto prazo na China, principal mercado consumidor de minério, embora os ganhos tenham sido limitados por maior cautela após a ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, de aumentar tarifas.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,14%, a 733 iuanes (US$102,21) a tonelada, depois de cair quase 0,7% na segunda-feira.