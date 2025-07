Novo prazo para guerra comercial prolonga instabilidade, diz agência de comércio da ONU

"Se uma empresa não tem clareza sobre os custos que irá pagar, não pode planejar, não pode decidir quem irá investir", disse Coke-Hamilton, citando o exemplo de Lesoto, onde as principais empresas exportadoras de têxteis seguraram seus investimentos enquanto aguardam o resultado das tarifas.

A incerteza, combinada com cortes profundos na ajuda ao desenvolvimento, criou um "choque duplo" para os países em desenvolvimento, acrescentou.

Os países têm sido pressionados a fechar acordos com os EUA depois que Trump desencadeou uma guerra comercial global em abril, que agitou os mercados financeiros e fez com que as autoridades se agissem para proteger suas economias.

(Reportagem de Olivia Le Poidevin e Emma Farge)