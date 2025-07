Piauí emitirá créditos de carbono em troca de combate ao desmatamento

Ao contrário dos projetos tradicionais de proteção florestal propostos por proprietários privados, o Piauí está se concentrando em esforços do setor público que incluem o governo e as comunidades locais e cobrem uma área muito maior para tentar evitar o simples deslocamento do local do desmatamento.

Projetos semelhantes, conhecidos como jurisdicionais, estão em desenvolvimento nos Estados de Tocantins e Pará.

Em um acordo anunciado nesta terça-feira, a Investe Piauí, empresa de economia mista do Estado, assinou um contrato com a empresa de investimentos Silvania, que fornecerá de R$10 milhões a R$20 milhões para ajudar a desenvolver o programa.

A empresa brasileira Systemica também ajudará com os aspectos técnicos do programa, e a Silvania atuará como intermediária dos créditos. A empresa de serviços ambientais Geonoma liderará o desenvolvimento do programa.

O grupo disse que, se o Piauí reduzir o desmatamento da Mata Atlântica em 10% ao ano, poderá gerar mais de 20 milhões de créditos até 2030 para vender a empresas e países para ajudá-los a atingir suas próprias metas de redução de emissões.

"Por meio da Investe Piauí e com o apoio da Silvania, não apenas protegeremos nossas florestas, mas também criaremos oportunidades sustentáveis para nossas comunidades", disse o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), em um comunicado.