Samsung compra empresa norte-americana de serviços de saúde Xealth

A aquisição ocorre no momento em que a Samsung intensifica seus esforços para diversificar além de seus negócios principais de semicondutores e smartphones. A Samsung tem apostado no setor médico como um de seus novos motores de crescimento, juntamente com áudio para o consumidor, sistemas de refrigeração e aquecimento e robótica.

Em maio, a Samsung Electronics concordou em comprar a empresa alemã FlaktGroup por 1,5 bilhão de euros, pois busca atender à crescente demanda por resfriamento de centros de dados usados em projetos de inteligência artificial.

A Samsung, liderada pelo presidente Jay Y. Lee, disse em uma reunião de acionistas em março que estava procurando por negócios "significativos" este ano para impulsionar o crescimento após ter ficado atrás de rivais no boom de chips de IA liderado pela Nvidia .

Na terça-feira, a Samsung projetou uma queda de 56% no lucro operacional do segundo trimestre devido às fracas vendas de chips de IA, aprofundando as preocupações dos investidores sobre a capacidade da gigante da tecnologia de reviver seu negócio de semicondutores.

(Reportagem de Heekyong Yang)