Secretário do Tesouro dos EUA não irá à reunião do G20 na África do Sul na próxima semana, dizem fontes

Bessent faltou à primeira reunião financeira do G20 na África do Sul em fevereiro para participar da primeira reunião do gabinete do presidente Donald Trump em Washington. Os ministros das Finanças da China, Japão, Índia e Canadá também faltaram à reunião na Cidade do Cabo, cujo foco era combater a pobreza global, assim como a principal autoridade econômica da União Europeia.

A decisão de Bessent em fevereiro ocorreu em meio às crescentes tensões entre Washington e Pretória, quando Trump ameaçou cortar o financiamento para a África do Sul, acusando o governo do presidente Cyril Ramaphosa de confiscar terras de sul-africanos brancos. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, também não compareceu à reunião de fevereiro dos ministros das Relações Exteriores do G20 na África do Sul.

Em maio, Trump se recusou a dizer se participaria de uma cúpula de líderes do G20 na África do Sul em novembro, depois de atacar Ramaphosa na Casa Branca com falsas alegações explosivas de genocídio branco e confisco de terras na maior economia da África.

Na segunda-feira, Trump enviou a Ramaphosa uma carta informando-o de que as importações da África do Sul estariam sujeitas a uma tarifa de 30% a partir do próximo mês, a menos que o país concorde em reduzir suas barreiras comerciais aos produtos norte-americanos -- um dos mais de uma dúzia de países que receberam avisos semelhantes.

(Reportagem de Andrea Shalal)