Taxas de DIs curtas cedem e longas sobem em dia de novas ameaças tarifárias de Trump

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,44%, ante 13,395% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,51%, em alta de 6 pontos-base ante 13,454%.

Na segunda-feira, as taxas haviam subido em toda a curva brasileira após Trump ameaçar impor tarifas a países do Brics com políticas “antiamericanas”, além de estabelecer novas taxas a alguns parceiros comerciais dos EUA, como Japão e Coreia do Sul.

Na manhã desta terça-feira, porém, as taxas dos DIs despencaram, acompanhando o recuo do dólar ante o real, com o mercado fazendo uma leitura mais favorável dos anúncios de Trump no dia anterior.

“Passado o estresse de ontem, percebeu-se que as cobranças vão se iniciar apenas em 1º de agosto. Então, há um período de negociação”, pontuou Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, em referência ao fato de Trump ter estabelecido 1º de agosto como a data para início das taxas.

“A possibilidade de uma nova rodada de negociações até lá possibilitou a redução do estresse”, acrescentou Sung.

Isso fez com que as taxas dos DIs cedessem em toda a curva no Brasil até o período da tarde, ainda que de forma mais contida na ponta longa -- bastante influenciada pelo movimento dos Treasuries.