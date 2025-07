Tesouro dos EUA aumentará caixa para US$500 bilhões até o fim de julho

O saldo de caixa do Tesouro caiu para US$372 bilhões na semana passada, de acordo com o JP Morgan em uma nota de pesquisa, "bem abaixo dos níveis consistentes com sua estrutura operacional".

O Tesouro disse que planeja aumentar a emissão de letras do Tesouro para "continuar financiando o governo e reconstruir gradualmente o saldo de caixa ao longo do tempo" para um nível alinhado com a política de saldo de caixa do departamento.

O órgão também informou que se concentrará na emissão de títulos de prazo mais curto, especificamente as letras de quatro, seis e oito semanas.

(Reportagem de Gertrude Chavez-Dreyfuss)