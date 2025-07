Trump diz que imporá tarifa de 50% sobre as importações de cobre

Chile, Canadá e Peru -- três dos maiores fornecedores de cobre para os Estados Unidos -- disseram ao governo Trump que as importações de seus países não ameaçam os interesses dos EUA e não devem ser tarifadas. Todos os três têm acordos de livre comércio com os Estados Unidos.

O Ministério da Economia do México, o Ministério das Relações Exteriores do Chile e o Ministério das Finanças do Canadá não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. O Ministério de Minas do Chile e a mineradora de cobre Codelco não quiseram comentar.

Uma tarifa de 50% sobre as importações de cobre seria um golpe para as empresas norte-americanas que usam o metal, porque o país está a anos de atender às suas necessidades, disse Ole Hansen, chefe de estratégia de commodities do Saxo Bank.

"Os EUA importaram um ano inteiro de demanda nos últimos seis meses, de modo que os níveis de armazenamento local são amplos", disse Hansen. "Vejo uma correção nos preços do cobre após o salto inicial."

(Reportagem de Andrea Shalal e Jarrett Renshaw; reportagem adicional de Polina Devitt em Londres, Divya Rajagopal em Toronto e Fabian Cambero e Daina Beth Solomon em Santiago)