Vendas da Porsche caem globalmente no primeiro semestre, China lidera queda

(Reuters) - A montadora alemã de carros esportivos de luxo Porsche disse nesta terça-feira que as vendas do primeiro semestre caíram, culpando as condições desafiadoras do mercado e a intensa concorrência por uma queda de 28% no mercado chinês.

Globalmente, as vendas da montadora caíram 6% e a Porsche entregou um total de 146.391 veículos em todo o mundo. Contudo, as vendas na América do Norte, sua maior região, cresceram 10%.

"O aumento se deve principalmente à maior disponibilidade de produtos no mercado e à proteção de preços oferecida no primeiro semestre do ano devido ao aumento das tarifas de importação", disse a Porsche em um comunicado.