Vendas no varejo do Brasil frustram expectativa e recuam em maio pelo 2º mês seguido

A leitura foi a segunda no vermelho depois de as vendas terem aumentado nos três primeiros meses do ano, tendo atingido em março o maior patamar da série histórica iniciada em janeiro de 2000.

“São dois meses seguidos de queda na taxa muito perto de zero. Mas esse valor perto de zero tem viés negativo para o comércio", disse o gerente da pesquisa, Cristiano Santos.

"Temos influências negativas para o comércio como a taxa de juros e uma queda no crédito para pessoa física de forma mais intensa", completou.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve alta de 2,1% nas vendas, contra expectativa de avanço de 2,4%.

Dados recentes vêm indicando uma desaceleração gradual da atividade econômica no segundo trimestre de 2025, conforme esperado diante da política monetária restritiva.

No caso do comércio, o movimento reflete um cenário desafiador com taxa de juros alta e inflação ainda elevada, mas por outro lado dão sustentação o mercado de trabalho e a renda robustos.