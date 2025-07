Wall Street oscila pouco enquanto investidores avaliam tarifas de Trump

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street oscilavam pouco nesta terça-feira, com os investidores avaliando a mais recente ofensiva tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e esperando que as próximas negociações com parceiros possam neutralizar a ameaça de uma guerra comercial total.

Na segunda-feira, Trump alertou parceiros, como Japão e Coreia do Sul, de que as novas tarifas dos EUA entrarão em vigor a partir de 1º de agosto - embora ele tenha deixado a porta aberta para adiamentos se os países apresentarem novas propostas.

O principal negociador comercial do Japão, Ryosei Akazawa, realizou um telefonema de 40 minutos com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, onde os dois lados concordaram em continuar "ativamente" as negociações.