Ações da Braskem disparam após avanço de projeto sobre o setor petroquímico na Câmara

De acordo com analistas da XP e do Bank of America, o projeto aumenta a alíquota do regime especial da indústria química (REIQ) -- que atualmente oferece um crédito tributário de aproximadamente 0,73% sobre as compras de nafta e outras matérias-primas e passaria para 8,25% nos anos de 2025 e 2026.

Além disso, com o PRESIQ, o projeto cria um novo regime para o período de 2027 a 2029 no qual o governo concederia créditos tributários com um teto de até R$5 bilhões por ano.

"Se o projeto de lei for sancionado, ele representará um importante alívio para a Braskem, potencialmente interrompendo a queima recorrente de caixa da empresa em meio ao atual ciclo de baixa nos spreads globais da indústria petroquímica", afirmaram Regis Cardoso e João Pedro Rodrigues, da XP.

Eles estimam um impacto positivo de cerca de US$500 milhões por ano no Ebitda até 2026 -- com extensão do REIQ -- e cerca de US$450 milhões anualmente de 2027 a 2029.

Já os analistas do BofA calculam que o aumento do REIQ pode gerar cerca de US$450 milhões em Ebitda para a Braskem em 2026, enquanto o PRESIQ pode adicionar aproximadamente US$350 milhões.

"Embora o regime de urgência não garanta a aprovação do projeto, acreditamos que a notícia pode provocar uma reação positiva do mercado", afirmaram Leonardo Marcondes, Caio Ribeiro e Nicolas Barros, que assinam o relatório do BofA enviado a clientes.