Ações de China e Hong Kong recuam com piora da deflação ao produtor

"Combinado com o deflator do PIB persistentemente negativo, a deflação continua sendo uma preocupação", disse Lynn Song, economista-chefe do ING para a China.

Analistas do Citi disseram em uma nota que permanecem "cautelosos em relação à trajetória da inflação enquanto aguardam mais medidas".

Eles acrescentaram que vale a pena monitorar as orientações adicionais da próxima reunião do Politburo e os planos de ação do conselho estatal e do planejador estatal.

Na frente comercial, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que imporá uma tarifa de 50% sobre o cobre importado e, em breve, introduzirá taxas sobre semicondutores e produtos farmacêuticos, ampliando sua guerra comercial que tem abalado os mercados em todo o mundo.

Trump também disse que as negociações comerciais estão indo bem com a União Europeia e a China, embora tenha acrescentado que está a poucos dias de enviar uma carta tarifária à UE.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 1,06.