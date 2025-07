Ações europeias marcam pico em 4 semanas com impulso de bancos e negociações comerciais dos EUA seguem em foco

O banco UniCredit foi um dos maiores ganhadores do índice, avançando 4,6%, atingindo seu patamar mais alto desde 2011. A instituição italiana enfrentou uma nova oposição alemã às suas ambições de aquisição do Commerzbank depois de dobrar sua participação com direito a voto no concorrente.

O setor de bancos da zona do euro subiu 2,7%, atingindo seu nível mais alto desde 2010, com o banco francês Société Générale também avançando 4%.

O setor de defesa ganhou 1,4%, atingindo seu maior patamar de todos os tempos.

A empreiteira de defesa alemã Renk avançou 5% depois que uma reportagem da Bloomberg afirmou que a empresa está considerando vender sua unidade industrial civil, ou parte dela.

Nas últimas notícias sobre comércio, a UE disse que pode chegar a um acordo comercial com os EUA nos próximos dias.

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse na terça-feira que provavelmente estava a dois dias de enviar à UE uma carta divulgando a taxa tarifária sobre suas exportações para os EUA.