Ata do Fed mostra pequeno apoio a corte de juros neste mês

Porém, as autoridades pareciam, em grande parte, cautelosas em ajustar a política monetária enquanto ainda há muita incerteza sobre as tarifas que Trump pretende impor e como as empresas e os consumidores reagirão.

As autoridades do Fed "concordaram... que continua sendo apropriado adotar uma abordagem cuidadosa no ajuste da política monetária", de acordo com a ata.

Os comentários na ata foram refletidos nas projeções emitidas após a reunião, com a perspectiva mediana apontando para dois cortes de 0,25 ponto percentual até o fim de 2025. Os investidores esperam um primeiro corte na reunião de setembro e um segundo em dezembro.

Os diretores Christopher Waller e Michelle Bowman têm dito desde então que acham que os juros poderiam cair já na reunião de 29 e 30 de julho, mas um recente relatório de emprego mais forte do que o esperado levou investidores a colocar as chances de uma redução iminente nos juros em um nível próximo de zero.

O mandato de Powell como chair do Fed vai até 15 de maio de 2026.