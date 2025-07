Dólar dispara mais de 1% após Trump indicar que anunciará tarifa sobre o Brasil

O impasse em torno da tentativa do governo de elevar as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) também esteve no radar dos agentes, com incertezas sobre o resultado do embate entre Executivo e Legislativo em relação ao tema, que se encontra no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reuniu-se na terça-feira com os presidentes das duas Casas do Congresso para discutir a questão do IOF, mas não houve uma definição para o impasse, segundo informações de fontes.

Pela manhã, em sua operação diária de rolagem, o Banco Central vendeu toda a oferta de 35.000 contratos de swap cambial tradicional.

O BC informou ainda que o Brasil fechou o mês de junho com fluxo cambial total negativo de US$4,003 bilhões, em movimento puxado pela via financeira.

(Edição de Isabel Versiani)