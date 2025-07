Dólar sobe com ameaças tarifárias de Trump e Fed em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,18%, a R$5,495 reais na venda.

Os movimentos do real tinham como pano de fundo a força do dólar ante divisas emergentes nesta sessão, com ganhos frente ao rand sul-africano e ao peso chileno, uma vez que os agentes demonstravam aversão a esses ativos na esteira das novas ameaças de tarifas por parte de Trump.

Trump afirmou na véspera que anunciará algo relacionado ao comércio com pelo menos sete países na manhã desta quarta, enquanto outros países serão nomeados à tarde.

Ainda na terça-feira, Trump ampliou sua guerra comercial global ao apresentar uma tarifa de 50% sobre o cobre importado e dizer que as taxas sobre semicondutores e produtos farmacêuticos, há muito ameaçadas, serão aplicadas em breve. Ele ainda prometeu tarifas de 10% para países do Brics.

Em um sinal de alívio na questão tarifária estava o adiamento da imposição de tarifas abrangentes sobre uma série de países para 1º de agosto. O prazo anterior era esta quarta-feira.

As moedas de emergentes também pareciam estar devolvendo alguns dos ganhos acumulados no pregão anterior. Na terça-feira, o dólar à vista fechou com queda de 0,63%, a R$5,4466, no Brasil.