Fabricante de café Lavazza pede novo adiamento de lei da UE contra o desmatamento

"Pedimos que a legislação, especialmente para o café, seja adiada por mais um ano", disse o presidente da Lavazza, Giuseppe Lavazza, a repórteres, durante participação em um evento em Londres.

Ele disse que o setor do cacau estava mais bem preparado do que o do café, pois tinha menos países produtores.

A lei pode ser potencialmente mais prejudicial para o mercado de café do que tarifas comerciais, disse o presidente da Lavazza, acrescentando que seria muito difícil para países como a Etiópia cumprir as novas regras devido à falta de clareza sobre a propriedade da terra.

O executivo fez eco a um apelo semelhante feito este mês pela Mondelez, controladora da fabricante de chocolates Cadbury.

No entanto, essas opiniões se chocam com empresas como a Nestlé, a maior fabricante de alimentos embalados do mundo, que escreveu para a Comissão Europeia na semana passada em apoio às regras de combate ao desmatamento. Um adiamento prejudicaria a credibilidade da União Europeia, disseram na carta, que foi vista pela Reuters, empresas como Nestlé, Ferrero e Danone.

"Qualquer adiamento ou enfraquecimento criaria um vácuo regulatório perigoso, representaria um retrocesso político e econômico e penalizaria as próprias empresas que há muito tempo investem em fornecimento responsável", disse a carta.