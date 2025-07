Futuros de Wall Street sobem com negociações comerciais em foco

Por Pranav Kashyap e Nikhil Sharma

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street subiam nesta quarta-feira, com os investidores avaliando as medidas tarifárias agressivas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e acompanhando de perto as negociações com parceiros comerciais.

O futuro do S&P 500 subia 0,22%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,18%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,18%.