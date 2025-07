Huawei quer investir em data centers no Brasil, mas aguarda MP do governo, diz executivo

No final do mês passado, Igor Marchesini, assessor especial do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a medida provisória que prevê isenções tributárias para investimentos em tecnologia da informação desses empreendimentos no país já está na Casa Civil e deve ser encaminhada em breve ao Congresso.

"Queremos que o governo implemente esses incentivos que são bons para o país e o tempo tem que ser agora. Nos próximos dois, três anos", reforçou o executivo da companhia chinesa.

LEILÃO

Rulli também afirmou que a Huawei tem interesse em participar do leilão que o governo pretende promover pela primeira vez, entre o fim desse ano e 2026, para contratar baterias para o sistema elétrico.

"Temos solução para o setor de baterias no mundo", afirmou o executivo. A Huawei tem 34 gigawatts de capacidade instalada em sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS, na sigla em inglês) em todo o planeta, sendo apenas 200 kilowatts no Brasil em iniciativas junto a empresas privadas.

(Por Rodrigo Viga Gaier no Rio de Janeiro)