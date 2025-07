Ibovespa fecha em queda com tarifa de Trump sob holofotes e realização de lucros

DESTAQUES

- ITAÚ UNIBANCO PN caiu 2,07%, em sessão negativa para os grandes bancos de varejo do Ibovespa. BANCO DO BRASIL ON cedeu 2,5%, BRADESCO PN perdeu 1,15% e SANTANDER BRASIL UNIT recuou 1,55%.

- VALE ON fechou em queda de 0,99%, mesmo com a alta dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado em Dalian encerrou as negociações diurnas com elevação de 0,68%.

- PETROBRAS PN recuou 0,62%, em sessão de variações modestas dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent encerrou o dia com variação positiva de 0,06%. PETROBRAS ON caiu 1,45%.

- PETRORECONCAVO ON perdeu 5,36%, tendo ainda no radar dados preliminares mostrando produção média de 26,9 mil barris de óleo equivalente por dia (boed, na sigla em inglês) em junho, redução de 1,8% na comparação com o mês de maio.

- AZZAS 2154 ON cedeu 4,39%, em meio a perspectivas de um cenário ainda desafiador para a empresa no curto prazo, mesmo após repercussão positiva de mudanças recentes no conselho e alinhamento de acionistas.