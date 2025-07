Inflação segue disseminada e mercado de trabalho continua surpreendendo, aponta Galípolo

As projeções mais recentes do mercado apontam para uma inflação de 5,18% este ano e de 4,50% em 2026, segundo o relatório Focus do BC.

O presidente do BC ainda afirmou que o aumento da taxa Selic elevou o carry do real --rentabilidade de investidor estrangeiro por carregar a moeda--, ressaltando que a moeda brasileira valorizou mais do que seus pares em 2025.

(Por Bernardo Caram)