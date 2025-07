Mercados estão sedentos por mais petróleo, dizem Opep+ e grandes petroleiras

Por Ahmad Ghaddar e Maha El Dahan

VIENA (Reuters) - Os aumentos de produção do grupo de produtores de petróleo Opep+ não estão levando a estoques mais altos, mostrando que os mercados estão sedentos por mais petróleo, disseram nesta quarta-feira ministros e executivos dos países da Opep e chefes de grandes petroleiras ocidentais.

A Opep+, que bombeia cerca de metade do petróleo do mundo, vem reduzindo a produção há vários anos para apoiar o mercado. Mas reverteu o curso este ano para recuperar a participação no mercado e como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu que o grupo bombeasse mais para ajudar a manter um controle sobre os preços da gasolina.