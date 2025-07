Royal Air Maroc negocia compra de aviões da Embraer, diz fonte

"Sobre o Marrocos, o que sabemos é que, sim, eles têm um plano de ampliar sua frota de aviões em três categorias. Em uma delas, a de menor tamanho, a Embraer está competindo", disse a fonte.

Mais cedo nesta quarta-feira, o jornal Folha de S.Paulo afirmou que o presidente-executivo da Royal Air Maroc, Abdelhamid Addou, disse que a empresa está negociando a compra de até 200 aeronaves com diferentes fornecedores, incluindo a Embraer.

Em um evento com empresários brasileiros e internacionais no Marrocos, o CEO disse que a Embraer estaria sendo considerada para fornecer modelos da linha E-Jet E2, de acordo com a Folha.

Procurada, a Embraer disse que não iria comentar. Não foi possível contatar a Royal Air Maroc.

As ações da Embraer chegaram a subir mais de 2%, mas depois reverteram os ganhos e perdiam 3,7% perto do fechamento do pregão.

No mês passado, fontes do setor disseram à Reuters que a Airbus estava se aproximando de um acordo com a Royal Air Maroc para cerca de 20 de seus pequenos jatos de passageiros A220, no momento em que a empresa aérea africana também se prepara para um pedido maior de jatos da Boeing.