STOXX 600 sobe com investidores atentos à política comercial dos EUA

Trump também anunciou planos para impor uma tarifa de 50% sobre o cobre importado e disse que as taxas sobre semicondutores e produtos farmacêuticos serão introduzidas em breve.

Ele ameaçou impor uma taxa de 200% sobre as importações de medicamentos, o que, segundo ele, poderia ser adiado em cerca de um ano.

Trump adiou o prazo anterior de tarifas abrangentes para 1º de agosto, uma data que ele considera definitiva, declarando que "não haverá mais prorrogações".

O Financial Times informou que os negociadores da UE estão se aproximando de um acordo comercial com Trump que provocará tarifas mais altas do que as concedidas ao Reino Unido.

As ações de defesa subiam 1,1%, enquanto os bancos ganhavam quase 1%. As ações de energia avançavam 0,8%.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,32%, a 8.882 pontos.