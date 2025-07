Taxas futuras fecham perto da estabilidade com tarifas dos EUA e IOF em foco

"Então, a ideia é que Trump estaria usando essas tarifas como instrumento de negociação, para pressionar países a fecharem acordos comerciais", completou.

Na cena doméstica, o impasse em torno da tentativa do governo de elevar as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) voltou ao radar dos agentes, com uma série de incertezas sobre o resultado do embate entre Executivo e Legislativo em relação ao tema, que se encontra no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reuniu-se na terça-feira com os presidentes das duas Casas do Congresso para discutir a questão do IOF, mas não houve uma definição para o impasse, segundo informações de fontes.

O mercado nacional ainda monitorou a participação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em audiência de comissão da Câmara dos Deputados. Aos parlamentares, ele afirmou que a inflação no Brasil segue acima da meta e persiste disseminada em diversos itens.

Um feriado no Estado de São Paulo para a celebração da Revolução Constitucionalista de 1932 também pode ter afetado as negociações, provocando liquidez baixa nos mercados.

No exterior, os rendimentos dos Treasuries tinham forte queda.