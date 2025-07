TCU permite renovação da concessão da EDP ES, 1ª de uma fila de 20 distribuidoras

O processo da EDP ES, cujo contrato atual expira na próxima semana, ocorre com atraso frente aos prazos originalmente previstos, depois de uma demora pelo governo para publicar as diretrizes gerais para a renovação das concessões do segmento que vencem até 2031.

As regras foram editadas pelo Ministério de Minas e Energia no início do ano passado, após o TCU decidir que faria um "acompanhamento individualizado" de cada distribuidora autorizada a estender seu contrato.

A assinatura da prorrogação contratual deverá conferir previsibilidade ao negócio da distribuidora capixaba e garantir R$5 bilhões em investimentos nos próximos anos, segundo declaração recente de executivo da EDP.

No processo da EDP ES, relatado por Walton Alencar Rodrigues, os ministros concordaram que o Ministério de Minas e Energia atendeu aos requisitos previstos pelo órgão de controle para a prorrogação das concessões de distribuição de energia.

Os ministros também avaliaram que a minuta do aditivo do contrato de concessão da EDP ES contém todas as cláusulas obrigatórias contidas em decreto editado pelo governo com novas regras para prorrogar as concessões.

O TCU também decidiu recomendar à agência reguladora Aneel que exija das distribuidoras de energia a divulgação dos direitos que os consumidores ganharam a partir do novo contrato.