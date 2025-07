Trump diz que taxa de juros dos EUA está pelo menos 3 pontos acima do que deveria

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quarta-feira que o Federal Reserve reduza a taxa de juros em pelo menos 3 pontos percentuais, renovando seu apelo para que o banco central norte-americano corte os juros a fim de ajudar a diminuir o custo da dívida do país.

"Nossa taxa do Fed está PELO MENOS 3 pontos percentuais alta demais. 'Tarde demais' está custando aos EUA US$360 bilhões por ponto, POR ANO, em custos de refinanciamento. Sem inflação, as empresas estão entrando na América. 'O país mais quente do mundo!' REDUZA A TAXA!!!", escreveu Trump no Truth Social.

(Por Bhargav Acharya)