Wall Street sobe com tarifas de Trump em foco; Nvidia atinge US$4 tri em valor de mercado

Sete dos 11 setores do S&P registravam ganhos, com o índice de tecnologia liderando com um aumento de 1,2%.

Trump intensificou sua ofensiva comercial na terça-feira, anunciando uma tarifa de 50% sobre o cobre e prometendo aplicar taxas sobre semicondutores e produtos farmacêuticos.

Isso ocorreu apenas um dia depois de ele ter pressionado 14 parceiros comerciais com uma nova onda de alertas de tarifas e ter dito que pelo menos sete novos avisos serão feitos nesta quarta.

A reação do mercado à última onda contrastava com as perdas de segunda-feira, desencadeada pelas novas ameaças tarifárias da Casa Branca contra o Japão e a Coreia do Sul.

Com os prazos das tarifas abrangentes agora adiados para 1º de agosto, os investidores estão depositando suas esperanças nas negociações a fim de evitar uma guerra comercial total.

"A questão das tarifas continua sendo uma espécie de gangorra e, devido a esse vai e vem, obviamente deu aos investidores um pouco de calma", disse Philip Blancato, estrategista-chefe de mercado da Osaic Wealth.