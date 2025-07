Ação da Embraer desaba com anúncio de tarifa de 50% dos EUA

"No entanto, como partes do processo são fabricadas no Brasil, esse segmento é mais impactado pelas tarifas, o que pode pressionar as margens", estimaram no relatório enviado aos clientes do banco.

"Segundo nossos cálculos, uma tarifa de 50% sobre essas peças representaria uma redução significativa nas margens, com impacto de até 15% no Ebit dos jatos executivos no pior cenário."

Em defesa, esclareceram que a Embraer não possui vendas diretas para os EUA nesse segmento.

Em relação ao segmento de serviços e suporte, afirmaram que as peças importadas do Brasil para atender clientes nos EUA também podem ser impactadas.

"Assumindo que 25% da receita de serviços e suporte nos EUA seja representada por importações do Brasil, o impacto estimado seria de cerca de 5% no Ebit desse segmento", calculam.

(Por Paula Arend Laier)