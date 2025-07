Ações da China sobem conforme investidores buscam setores que receberam apoio

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong fecharam em alta nesta quinta-feira, com os investidores preocupados com as perspectivas econômicas migrando para setores que devem se beneficiar de políticas governamentais, com destaque para o desempenho do setor imobiliário.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,48%, registrando uma máxima de quase três anos e meio, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,47%.